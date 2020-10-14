ياسمين علي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالغرور

رنا صلاح الدين - أشاد العديد من محبي ومتابعي الفنانة الشابة ياسمين علي، بصوتها وذلك بعدما غنت في الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ياسمين علي

وعلى الرغم من إشادة البعض بها، إلأ أن البعض اتهمها بالغرور مثلما يحدث مع باقي الفنانين، وكتبت إحدى متابعتها عبر حسابها ال:"صوت جميل جدا جدا ماشاء الله وانت جميلة اوي ماشاء الله بس عندك شوية غرور زيادة وتناكة شوية، لو مفيش التناكة دي هتبقي جميلة جدا".

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ومن جانبها ردت ياسمين عليها قائلة:"يالهوي ده أنا مغرورة غرة.. والتناكة عندي يا نهاري فظيعة بقى مقولكيش ببقى ببص عالناس بطرف عيني كده.. عارفه انتي البصة اللي هي كده دي.. أهي هي دي".

ياسمين علي

يذكر أن ياسمين علي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية، الذي لعب بطولته النجم يوسف الشريف، وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن.