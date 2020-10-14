بعد تأجيلها.. تعرف على مكان وموعد جنازة وعزاء محمود ياسين

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري عمرو محمود ياسين عن مكان وموعد جنازة وعزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين.

عمرو كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "صلاة الجنازه غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة، والعزاء فى مقابر الأسره بالفيوم كما سبق وأشرنا".

وأضاف: "وتقام ليلة العزاء فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد يوم الجمعه القادم بعد صلاة المغرب .. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

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عمرو محمود ياسين

وكان عمرو محمود ياسين قد أعلن من قبل عن تأجيل جنازة والده إلى الغد لاعتبارات و ظروف خاصة بالأسرة.

وكشف الفنان محمد رياض السبب الحقيقي لتأجيل جنازة حماه الراحل، حيث قال، في تصريحات صحفية، إنهم قرروا أن تكون الجنازة غدا لكي يعطوا فرصة لأهل الفنان الراحل ببورسعيد وشقيقه المتواجد خارج مصر لحضور مراسم الجنازة والدفن.