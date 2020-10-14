فنان مصري يكشف عن تعرضه لموقف مهين من عادل إمام

متابعة بتجــــــــــرد: قال الممثل المصري رضا حامد إنه تعرض لموقف مهين من زميله النجم المصري عادل إمام أثناء مشاركته له في أحد الأعمال الفنية.
وأشار حامد في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية، إلى أن عادل إمام طرده من فريق عمل مسرحية “بودي جارد” (عُرضت ما بين عامي 1999-2010)، لافتا إلى أن قرار طرده منها جاء بعد عمله بها 9 سنوات.
وقال حامد إن عادل إمام اتخذ قراره بشكل مفاجئ قبل تسجيل النسخة التلفزيونية، رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض.
وأوضح أن “طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته”.
وتابع: “كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة إلا أنه قبل تسجيل المسرحية تلفزيونيًا قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني”.
وقال الممثل المصري إن دوره في “بودي جارد”، لم يشغله أحد بعده، وأضاف: “(الممثل المصري) عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ما حدش عارف يسدها.. عشان كده ما حدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي”.
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