شخصية غامضة في “الهيبة” تثير التساؤلات!

متابعة بتجــــــــــــرد: أثيرت حالة من التساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت شركة “صباح إخوان” صور قائمة الممثلين المشاركين في مسلسل “الهيبة الرد” بطولة النجم السوري تيم حسن والذي ينتظر الجمهور عرضه بفارغ الصبر.

وتساءل الرواد حول إحدى الصور الغامضة لشخصية “زيدان” وحول الممثل الذي سيؤدي دور هذه الشخصية، بينما تساءل البعض عن السبب الذي دفع الشركة لوضع صورة الشخصية ضمن قائمة النجوم وخاصة أنها مجهولة ولم تظهر في أجزاء العمل الثلاثة سابقاً إنما سمعنا عنها فقط من خلال شخصيات المسلسل.

وسيعرض مسلسل “الهيبة الرد” في جزئه الرابع في الأول من شهر نوفمبر المقبل على الشاشات العربية والمنصات الإلكترونية التالية: منصة شاهد – أم بي سي 4 – محطة أم تي في اللبنانية – قناة رؤية الأردنية – قناة السومرية.

وهو من إخراج سامر برقاوي وبطولة تيم حسن، عادل كرم، ديما قندلفت، القديرة منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني ونخبة من الممثلين.