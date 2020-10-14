وفاة الممثلة كونشاتا فيريل عن عمر 77 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن الممثلة الأميركية كونشاتا فيريل توفيت عن عمر يناهز 77 عاماً. وأفادت مجلة “بيبول” الأميركية أن سبب الوفاة مضاعفات أعقبت إصابتها بأزمة قلبية. وكانت كونشاتا قد أصيبت بأزمة قلبية في مايو الماضي، وأمضت 4 أسابيع في العناية المركزة. وقد بدأت المسيرة الفنية لكونشاتا عام 1974، وتشتهر بدورها في مسلسل “تو آند هاف مين” من بطولة الممثل تشارلي شين.

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