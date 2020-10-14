أصالة نصري: “حياتي مش تمام”

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من أحدث ظهور للنجمة السورية أصالة، خلال وجودها في حفل جمع العديد من المشاهير.
وظهرت النجمة السورية برفقة شقيقها أنس نصري وابنها خالد الذهبي وابنتها شام الذهبي، كما ظهر في بعض الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحمد حلمي ورامي صبري الذي تفاعل مع أصالة وظهرا في عدة لقطات وهما منسجمان على أغنية “حياتي مش تمام” وخاصة المقطع الذي يقول: “ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام.. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة”.
كما حضر الحفل أيضاً الإعلامية جيسيكا عازار وخبير المكياج بسام فتوح وبسمة بوسيل والإعلامية رضوى الشربيني.
وعلى صعيد آخر كان خالد الذهبي قد أثار الجدل قبل أيام بعد نشره رسالة قاسية وجهها إلى زوج والدته السابق طارق العريان قائلاً: “أخبرني. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً”.
وأضاف: “أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعد مشاهدة الفيلم…. وهناك شيء آخر، أرجو منك أيضاً أن تملأ الفراغ من أجلي بسرعة”.
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