دانييلا رحمة تطفئ شمعتها الـ30 وهذه أمنيتها

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلادها برفقة بعض أصدقائها المقربين، وشاركت متابعيها عبر انستغرام بصور من هذه المناسبة.
وظهرت دانييلا وهي تطفئ شمعتها الـ30، في غاية الأناقة والجمال مرتدية فستاناً أحمر اللون مع اعتمادها مكياجاً طبيعياً أظهر نعومة ملامحها.
وأعربت النجمة عن سعادتها مؤكدةً أنها استطاعت أن تحقق الكثير من أحلامها خلال هذه السنين، وأشارت إلى أنها تمنت أن تكون في هذا الوقت برفقة عائلتها البعيدة عنها.
وكتبت قائلة: “صاروا 30! عم قضيه مع أقرب الناس وحققت كتير قصص من اللي كنت بحلم فيها.. بس بغياب عيلتي اللي بتمنى لو كانت معي بعيدي أشكر الله على كل شيء.. رغم أن هذه السنة كانت صعبة علينا كلنا بس دائماً أقول الحمد لله”.
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