فيديو نادر.. محمود ياسين يكشف سر استقالته من المسرح القومي

بدأ الفنان المصري محمود ياسين مسيرته الفنية من خشبة المسرح القومي المصري، وكانت أول تجاربه المسرحية تحمل اسم "الحلم"، تأليف محمد سالم، وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، وإنتاج عام 1968.



وعندما صدر قرارا بتعيينه في المسرح القومي، شعر بأن حلمه تحول إلى واقع ملموس، وسيعبر سريعا لوجدان الجمهور، وبالفعل حقق ما تمناه وأصبح نجما كبيرا.

ومرت الأيام، وتحول من موظف بسيط، إلى مدير عام المسرح الذي أحبه منذ الصغر، ولم يتصور أي شخص أنه سيقدم استقالته منه ويفضل الابتعاد.





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وفي لقاء تلفزيوني نادر أثناء استضافة "ياسين" في برنامج بعنوان "قصر النجوم"، تقديم الإعلامي مدحت شلبي على التليفزيون المصري، اعترف محمود ياسين أنه قدم استقالته من منصب مدير المسرح القومي بعد 90 ليلة عرض في مسرحية"أهلا يا بكوات"، التي لم يحصل خلالها على أي أجر.

وقال إن السبب وراء الاستقالة هو تجاوز البعض في حقه بسبب عمله كممثل في المسرحية، في أثناء توليه منصب المدير، وعندما شعر بأن التجاوز يمس كرامته قرر الابتعاد، ولم يندم على هذا القرار.



وخلال هذا اللقاء النادر أكد محمود ياسين أنه غير راضي عن كل الأفلام المصرية التي تناولت حرب أكتوبر 1973، مبررا ذلك بأن أغلبها جاء نتيجة طفرة شعورية عقب النصر المجيد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا، الأربعاء، 14 أكتوبر عن عمر يناهز 79 عاما.

