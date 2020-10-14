عادل إمام وشريهان وعمرو دياب ينعون محمود ياسين بكلمات مؤثرة





نعت الفنانة شريهان المبدع محمود ياسين، الذي غادر عالمنا، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابها الشخصي على أنستقرام، ونشرت صورة تجمعهما سويا وأرفقتها بتعليق قائلة: "إن لله وإنا إلية راجعون.. محمود ياسين".

كما حرص الزعيم عادل إمام، على تقديم التعازي في وفاة النجم الكبير محمود ياسين، ونشر صورا تجمعهما معا عبر موقع أنستقرام، وكتب قائلاً: "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين.. خالص العزاء للأسرة الكريمة، اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله".





وشارك الهضبة عمرو دياب جمهوره بصورة لمحمود ياسين عبر حسابه على أنستقرام، وكتب قائلا: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير ‫محمود ياسين رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".





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ولد محمود فؤاد محمود ياسين في 2 يونيو/حزيران 1941 بمحافظة بورسعيد، لأم ربة منزل، وأب يعمل موظفا في هيئة قناة السويس.

تخرج في كلية الحقوق عام 1964، ورفض الوظيفة الحكومية، وقدم أول بطولة مطلقة له عبر شاشة السينما من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" أمام شادية إنتاج 1970.

يضم أرشيف الفنان محمود ياسين الفني ما يقرب من 30 عملا مسرحيا منها "أهلا يا بكوات، عودة الغاب"، و140 فيلما أهمها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الخيط الرفيع".

ورحل محمود ياسين عن عالمنا، الأربعاءـ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد صراع مرير مع المرض استمر 7 سنوات.