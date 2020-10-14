الخليج 365الأربعاء 2020/10/14 05:28 م بتوقيت أبوظبي
كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر، قوله إن "ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر أن "الأطباء قرروا احتجازه داخل غرفة العناية المركزة".
وتابع أن "هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة وأن أسرة الفنان الراحل تكتمت على خبر مرضه لعدم انتشاره في وسائل الإعلام".
ولد ياسين في بورسعيد، شرقي البلاد، يوم 2 يونيو عام 1941، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964 وعمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.
وللراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.
ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.
محمود ياسين تزوج بالفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجب منها الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.
ومن أبرز أعمال الفنان الراحل "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر الأيام الأخيرة في حياة محمود ياسين.. هذا المرض أصابه قبل الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.