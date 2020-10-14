عادل إمام ينعي محمود ياسين وصحيفة تكشف ما حصل بينهما قبل 6 سنوات

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"الخليج 365" من بيروت: نعى الفنان المصري عادل إمام، زميله الفنان محمود ياسين، بصور نشرها عبر حسابه على الفيسبوك، جمعت بينهما من كواليس مسلسل "صاحب السعادة"، قبل اعتذار الأخير عن العمل به.

وكتب الزعيم: "البقاء لله، الفنان الكبير محمود ياسين، ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة، ‎اللهم اغفر له، ارحمه، وأدخله في جناتك وصبر أهله".

‎" البقاء لله الفنان الكبير #محمود_ياسين ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة ‎اللهم اغفر له ارحمه و ادخله في جناتك و صبر اهله "

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وكانت الشائعات قد احاطت بأسباب انسحاب ياسين بعد تصوير عدة مشاهد في العمل، فقال البعض أن سبب اعتذاره يعود إلى أن مساحة دوره لا تتناسب مع تاريخه الفني الطويل، خاصة أنه وافق على المشاركة في البطولة بعد قراءة نصف حلقات المسلسل فقط، ولكنه فوجئ بعد ذلك أن دوره في بقية الحلقات هامشي، ليقرر الانسحاب ويحل محله الفنان خالد زكي.

من جانبه رفض الفنان محمود ياسين الكشف عن أسباب انسحابه من ”صاحب السعادة“، نافيا وجود خلافات بينه وبين الفنان عادل إمام.

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اما الفنان عادل إمام فقال في حينها إنّ الصحافة ووسائل الإعلام ضخّمت الموضوع وخلقت قصصاً وحكايات وأقاويل مستفزة للغاية، على الرغم من أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير.

وتابع يقول "أتساءل ما المشكلة في أن يعتذر فنان عن عمل ما، حتى لو كان هذا الفنان هو محمود ياسين بجلالة قدره واسمه ومشواره، وعنه أقول إنه صديقي وحبيبي ولا يمكن أن تحدث أي خلافات بيني وبينه، ولا يمكن أن يفرقنا مجرد مسلسل سيذهب إلى حال سبيله، فطوال عمري اعتدت أن ألا أختلف مع زميل على عمل لأن الصداقة والعشرة هي الأبقى، ونهاية القول إن الأستاذ محمود اعتذر بكل احترام عن استكمال تصوير المسلسل لاختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي ويحدث بالعادة".

وأضاف "الأمر أثير بضجّة لأن الصحافة عرفت أن محمود صور بعض مشاهده، فلو اعتذر قبل أن يدخل البلاتوه لكان الأمر مختلفاً، وقد لا يعرفون به أصلاً، وأخيرا فإن العملاق محمود ياسين أحبّه واقدره على المستوى الفني والشخصي، ولا يوجد بيننا أي خلافات، وأتمنى له التوفيق في كل حياته".

دموع عادل إمام

وبعد الصور التي نشرها إمام لترافق نعيه للفنان الراحل، كشفت وسائل إعلام مصرية، عن موقف وقع منذ 6 سنوات بينهما دفع الزعيم إلى البكاء.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن "الزعيم رشح محمود ياسين للعمل معه في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، ولكن تم استبداله بالفنان خالد زكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الفنان محمود ياسين قام بإعادة المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه لجمله خلال التصوير، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه".