تشييع الفنان محمود ياسين يوم غد الخميس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: يشيعّ الفنّان المصري محمود ياسين إلى مثواه الأخير بعد ظهر الخميس 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، بحسب ما أعلن ابنه عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"

facebook

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر فيديو ظهر فيه الفنّان الراحل وهو يتوجه بالشكر للجمهور، الذين أبدوا قلقهم للأخبار المتداولة عنه، بعد تداول شائعة وفاته، خلال شهر آب/ أغسطس الفائت.