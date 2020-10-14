شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تنعى محمود ياسين وتنشر 4 صور جمعتها به أيام الطفولة فى فيلم سينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة صابرين على نعي الفنان محمود ياسين بعد وفاته صباح اليوم، حين وصفته بالصوت الذهبي، وذلك بكتابة كلمات من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام قالت فيها: "استاذى العزيز مع السلامه، .. الصوت_الذهبي"، كما نشرت عدة صور نادرة لهما معاً حينما كانت طفلة في بداية حياتها الفنية واشتركت معه في أحد الأفلام السينمائية.



صابرين

من جهتها نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض حيث أصدرت النقابة بياناً جاء فيه:"تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر رحيل الفارس المعلم عملاق الآداء التمثيلى محمود ياسين الذى شكل وجدان أجيال من أبناء الوطن بالروائع والكنوز الفنية الخالدة التي قدمها في كافة الأوساط الدرامية.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم ذويه وألهمنا الصبر والسلوان".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

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