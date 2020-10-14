شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض عن رحيل محمود يس: فقدت أباً وصديقاً تعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رياض عن حزنه الشديد لوفاة النجم الكبير محمود ياسين، قائلا في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: فقدت أخا كبيرا كنت استشيره دائما فى معظم تفاصيل حياتى، وفقدت أبا حنونا وصديقا مقربا غمرنى كثيرا بخبراته".
وأضاف: "كان سندا لى منذ أن تقدمت لخطوبة ابنته، وكان حنونا ولم يفرق بينى وبين أبنائه، فقدنا عملاقا من عمالقة الفن .. رحم الله القيمة والقامة والفنان العظيم الذى صعب أن يتكرر مرة أخرى".
وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده عن عمر ناهز 79 عاما، ولقد نشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".
وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.
وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).
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