شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعى محمود ياسين: الأستاذ الكبير والأب وأجمل القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم احمد السقا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود ياسين من مشاهدة فى فيلم الجزيرة وعلق قائلا:البقاء لله

الأستاذ الكبير والأب

وأجمل القلوب

استاذي محمود ياسين

رحمة الله عليك

وخالص عزائي للأسرة ربنا يصبرنا على فراقك

وأعلن عمرو محمود ياسين

وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

Advertisements

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)

.