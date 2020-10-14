شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى محمود ياسين: شكل وجدان أجيال من أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض حيث أصدرت النقابة بياناً جاء فيه:"تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر رحيل الفارس المعلم عملاق الآداء التمثيلى محمود ياسين الذى شكل وجدان أجيال من أبناء الوطن بالروائع والكنوز الفنية الخالدة التي قدمها في كافة الأوساط الدرامية.. اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهم ذويه وألهمنا الصبر والسلوان".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.



نعى نقابة الممثلين

وتشيع جنازة الفنان الراحل بعد ظهر غدا الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وبعدها سيتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، حيث تم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد لاسيما وأن ياسين من مواليد المدينة.

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قدم محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

‫وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى.