شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يكشف حقيقة مشاركة ابنه ياسين فى دراما 2021 مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف النجم أحمد السقا حقيقة مشاركة ابنه ياسين ضمن دراما 2021 في مسلسل بطولة الفنانة نيللى كريم حسبما يتم ترديده بمواقع التواصل الاحتماعى، حيث قال في مشاركة له ببرنامج "ذا انسيدر بالعربى "الذي يذاع على قناة دبي الفضائية أن نجله ياسين يدرس صناعة الأفلام ويصنع الأفلام الخاصة بالدراسة، وهذا الشيء الذي جعل جمهور السوشيال ميديا يتوقع دخوله عالم الفن.

نافياً أن يظهر ابنه مع الفنانة نيللي كريم مؤكداً أن كل ما يريد هو أن يكون ابنه ولداً صالحاً وانه يترك اختياره حسبما يفضل

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من ناحية أخرى قال النجم أحمد السقا، خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على فضائية dmc: "أنا اللى كسر شوكة الدلع فيا والدى الله يرحمه لما توفى، والقصة أن والدى كان كبير فى السن لما أنا اتولدت وكنت لما بروح المدرسة كنت بشوف أولياء الأمور صغيرين وأنا شايف أن والدى كبير جدا فى السن وقتها.وأضاف: "أنا عيشت بعقدة عندى من صغرى مستنى اليوم اللى والدى هايموت فيه، وعلى فكرة أنا كنت بغطى نفسى في الشتاء وأعيط لما أفكر في الموضوع ده"، مشيرا إلى أنه أصيب بتعب فى نفس الوقت مع والده وتواجد معه بنفس المستشفى، مضيفا: "بعد وفاته شعرت بأنى عريان".

وتابع قائلا: "أتكلمت في مرة مع والدتى في الموضوع ده وقالتلى بلاش كلام فاضى.. ربنا موجود ويديليه الصحة ويخليهولك وبلاش الوسوسة لغاية لما جه اليوم اللى ربنا مقدره واتوفى ورحل عن دنيانا ويومها فوقت وصحيت من النوم اللى كنت نايمه"وأكد النجم أحمد السقا أثناء حواره أنه دخل كلية الشرطة حبا فى ضرب نار وركوب الخيل، ولم يستمر وسحب ملفه منها وعندما عرف والده تضايق منه بدرجة كبيرة .

وأضاف السقا أنه أبلغ والده انه سحب الملف من كلية الشرطة وقدم في معهد السينما وزعل منى حينها .