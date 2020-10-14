شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: وجودى بـ "الشيوخ" تقدير للفن واستمرار لدعم دوره فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز سعادة كبيرة باختيارها ضمن ضمن قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ بقرارجمهوري، مضيفة أن هذا الاختيار كان مفاجئ جداً لها لبعدها تماماً عن الحياة السياسية كما أنها لا تعرف جيداً عن هذه الأمور لافتة أن كل ذلك أصبح مفهوم جيداً بعد مقابلة المسؤولين على ذلك.

وأوضحت سميرة عبد العزيز لـ"الخليج 365" أن اختيارها في مجلس الشيوخ رغم كونه أمراً غريباً عليها إلا أنه شرف كبير لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلب تعيينها وذلك يعد تقدير للفن واستمرار لدعم دوره في الحياة السياسية مشيرة إلى أن أمينة رزق سبقتها في هذا الأمر وتم تعيينها في مجلس الشيوخ وهى تسير على خطاها.



سميرة-عبد-العزيز

وكشفت سميرة عن أول الأمور التي قررت أن تطرحها في مجلس الشيوخ وهو دعم الدولة للفن، أكدت الفنانة الكبيرة أنها ستدعم كل ما هو في صالح البلد قائلة:"أنا بحب مصر والشعب المصري والأم المصرية وفرحانة بالاهتمام الكبير بالمرأة ودورها الكبير في المجتمع، فهى واخدة حقها كاملاً في عهد الرئيس السيسى".

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وأكدت سميرة عبد العزيز على المسؤولية الكبيرة التي أصبحت على عاتقها منذ إصدارقرار تعينها بمجلس الشيوخ، حيث أصبحت عليها آمالاً كبيرة لتحقيق شيئاً ايجابياً للفن لافتة:"كل الناس كلمتنى امبارح ودعولى إنى ربنا يوفقنى وأعمل حاجة وذلك جعلنى أنسى المشقة والتعب من هذه المهمة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".



سميرة عبد العزيز