شكرا لقرائتكم خبر عن أوفست يشترى مقعد سيارة لابنته كولتور سعره 8000 دولار .. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمضى النجم العالمى أوفست عضو الفريق الغنائى migos الأيام الماضية فى محاولات مستمرة من أجل إحياء علاقته الرومانسية مع زوجته المنفصلة عنه نجمة الراب الشهيرة كاردى بى بالتزامن مع احتفالها مؤخرا بعيد ميلادها الـ 28 فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية .

كشف مغنى الراب أوفست البالغ من العمر ( 28 عاما ) عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " لإنستجرام " عن صورة مقعد مخصص لسيارة Rolls Royce يحمل اسم ابنتنه من كاردى بى " Kulture " البالغة من العمرعامين ، و قد أشار أوفست أن مقعد السيارة وصل سعره إلى 8 الآف دولار امريكى .

يذكر أن شائعات طالت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وزوجها المنفصل عنها أوفست بأنهما أعادا إحياء قصة حبهما مجددا، وذلك بعد أن ظهرا وهما يتبادلا القبلات الساخنة فى حفل عيد ميلادها الثامن والعشرين الذى أقيم فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ولتطرح التساؤلات خلال الساعات الماضية حول احتمالية تراجع النجمة الشهيرة عن طلبها الطلاق من أوفست خاصة وأن صورهما فى عيد الميلاد ظهرا متوافقين تماماً

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وبدت الصور التى تم نشرها من عيد الميلاد والتى شاهدها الجميع، وكأن مغنية الراب كاردى بى ونجم فريق Migos أوفست انهيا خلافهما تماما، وذلك على الرغم من تقديم كاردى بى بطلب الطلاق من أوفست رسميا فى 16 سبتمبر الماضى .

وكان الاحتفال الذى جمع كاردى بى وأوفست وتبادلا القبلات فيه علنا بحضور نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و DJ SpinKing فى إحدى الملاهى الليلة الشهيرة فى لاس فيجاس، وبعدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها ظهرت كاردى بى بحالة معنوية مرتفعة حيث دخلت فى وصلة رقص مع اوفست وكأنها تعلن أنها تعيش حالة من السعادة خلال هذه الفترة .