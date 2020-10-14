- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب طاهر مصطفى المعروف بالطفل المعجزة وأشهر من غنى لأم كلثوم وعبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المطرب طاهر مصطفى الذي اشتهر في حقبة التسعينات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب واشتهر بأدائه لأغنية " من غير ليه " لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينات .
وقد نعاه عدد كبير من الفنانين علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها : لا اله الا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من اعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر .
رحل الفنان طاهر مصطفي
كما نعته المطربة مروة ناجي بكلمات مؤثرة أيضا وقالت انه كان من افضل الأصوات التي تغني لام كلثوم وعبدالوهاب .
طاهر مصطفي أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة وقدم 4 البومات اعاد فيها تقديم اغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب. ولكن طاهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة، والتي لم يرجع منها "طاهر" كما كان، يحاول عدة محاولات مع اغاني فريد الأطرش، ولكنها لم تكن في قوة ونجاح ما لاقدمه من قبل والأهم انتشار اغانيه التي قدمها في فترة الطفولة، فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المطرب طاهر مصطفى المعروف بالطفل المعجزة وأشهر من غنى لأم كلثوم وعبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.