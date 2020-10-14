شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب طاهر مصطفى المعروف بالطفل المعجزة وأشهر من غنى لأم كلثوم وعبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المطرب طاهر مصطفى الذي اشتهر في حقبة التسعينات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب واشتهر بأدائه لأغنية " من غير ليه " لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينات .

وقد نعاه عدد كبير من الفنانين علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها : لا اله الا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من اعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر .

Advertisements



رحل الفنان طاهر مصطفي

كما نعته المطربة مروة ناجي بكلمات مؤثرة أيضا وقالت انه كان من افضل الأصوات التي تغني لام كلثوم وعبدالوهاب .

طاهر مصطفي أطلق عليه معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة وقدم 4 البومات اعاد فيها تقديم اغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب. ولكن طاهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة، والتي لم يرجع منها "طاهر" كما كان، يحاول عدة محاولات مع اغاني فريد الأطرش، ولكنها لم تكن في قوة ونجاح ما لاقدمه من قبل والأهم انتشار اغانيه التي قدمها في فترة الطفولة، فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية .