شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشافعى يعلن تأجيل أغنية "عملاق" بعد وفاة محمود ياسين: الظرف غير مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الصدمة والحزن انتابت كل أبناء الوسط الفني، وبشكل خاص محبي الفنان الكبير محمود ياسين عقب وفاته صباح اليوم متأثراً برحلته مع المرض طوال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حفراسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفن بواسطة مجموعة من أهم الأدواروالأعمال الذي لعبها في مسيرته الفنية الهائلة.

الموزع حسن الشافعي حرص على نعي الفنان الراحل، واتخاذ قرار تأجيل طرح أغنية "عملاق"، والتي كان مقرر طرحها غداً حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر في إشارة لذلك : " البقاء لله في الفنان الكبير محمود ياسين. ربنا يرحمه ويصبر أهله، .. إحنا لقينا إن الظرف غيرمناسب لنزول أغنية عملاق وقررنا تأجيلها بكرة الساعة 6 مساءً احتراماً وتقديراً لهذا الظرف".



حسن الشافعى على تويتر

من ناحية أخري سبق ونعى الهضبة عمرو دياب الفنان الكبير محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، ونشرالهضبة صورة لمحمود ياسين عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير ‫محمود ياسين رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

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وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.