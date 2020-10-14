شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى ترثى محمود ياسين بكلمات مؤثرة تلخص تاريخه الفنى والوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن حزنها على وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، ووجهت الحديدي رسالة مؤثرة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تسرد فيه تاريخ النجم الراحل الفني قائلة: "محمود ياسين يا سيد المسرح، يا صوت النصر، يا وجع الهزيمة، ورقة الرومانسية. بكينا معاك وضحكنا وحبينا وحسينا بالكرامة".



لميس الحديدى على تويتر

وأضافت لميس الحديدي في رسالتها لرثاء الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: "أجيال كتير مش حتنسي وأجيال جايه حنفضل نفكرها "دي مصر يا عبله". يرحل الكبار و تبقي أعمالهم. عزائي لأحبائي رفيقه الدرب شهيره، الأبناء عمرو و رانيا".

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وأشتهر النجم الراحل محمود ياسين بصوته المميز، وكما أبدع في التمثيل كان مختلفا خلال تقديمه عدة أغاني في تاريخه الفني كانت خلال مسلسل "غدا تتفتح الزهور"، مع النجمة سميرة أحمد، وأشهر الأغاني علي الإطلاق "حلوة يا زوبة"، والتي أرتبطت معنا بذكريات الطفولة، ومن الأغاني الأخري "أهلا حلوان"، "القناطر"، "عايزين بابا يبقي معانا"، "احنا النحل إحنا".

وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

قدم محمود ياسين في السينما أدوار صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.