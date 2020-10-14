شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي تنعى محمود ياسين : لروحك الرحمة والسلام لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة سلاف فواخرجي الفنان الكبير محمود ياسين بكلمات كتبتها عبر صفتها الشخصية علي فيس بوك قائلة : ده النيل و ده الهرم ، دي مصر (ياعبلة ) وده محمود ياسين ابن مصر وهرم من اهراماتها .

لروحك الرحمة والسلام ولمصر ولعائلته ولأصدقائه ولمحبيه في كل الوطن العربي الصبر والعزاء " ، ووضعت النجمة سلاف فواخرجي صورة جمعتها بالفنان محمود ياسين اثناء تواجدها في مصر .



النجمة سلاف فواخرجي تنعي محمود ياسين

كان قد رحل الفنان محمود ياسين صباح اليوم الأربعاء، وتلقى الفن المصرى صدمة كبيرة بعد وفاة الفنان الكبير بعد صراع كبير مع المرض، وقدم الراحل خلال مسيرته العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، ويعد الفنان الراحل قد شارك في ما يقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.

Advertisements

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل جدو حبيبى وهى آخر أعماله 2012، الجزيرة 2007، الحرافيش 1986، مع سبق الإصرار 1979، الباطنية 1980، وكالة البلح 1982، الصعود إلى الهاوية 1978 ، الرصاصة لاتزال في جيبى 1974.

ومن أبرز المسلسلات ماما في القسم عام 2010، العصيان عام 2002-2003، أبو حنيفة النعمان 1997، بنات زينب 1989، محمد رسول الله في عام 1984.