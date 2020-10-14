شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ومحمود عبد المغنى ورامى رضوان ينعون محمود ياسين .. فنان كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد امام على نعي الفنان الراحل محمود ياسين من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث نشر تغريدة قال فيها : "إنا لله وإنا إليه راجعون ، .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



محمد امام على تويتر

فى حين كتب الفنان محمود عبد المغني عبر تويتر، "البقاء لله وداعًا للفنان القدير محمود ياسين"، .. بينما كتب الاعلامي رامى رضوان : "داعا الأستاذ الكبير محمود يس، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، اللهم اسكنه فسيح جناتك والهم ذويه الصبر".

وكان الزعيم عادل إمام، قد حرص على تقديم التعازي في وفاة النجم الكبير محمود ياسين الذي غادر عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عاما. ونشرت الصفحة الرسمية للزعيم عبر موقع انستجرام، صورا تجمعه مع النجم الراحل من إحدى مقابلاتهم، لتقديم التعازي والمواساة، وكتب قائلاً "" البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة، اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله ".

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

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وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.