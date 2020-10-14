حسن الشافعي يعلن تأجيل طرح "عملاق" بسبب محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي، عن تأجيل طرح أغنية "عملاق" للفنان حمزة نمرة، والتي كان من المقرر طرحها اليوم، بسبب وفاة الفنان محمود ياسين.

وغرد "الشافعي"، عبر حسابه بـ"تويتر": "البقاء لله في الفنان الكبير محمود ياسين، ربنا يرحمه ويصبر أهله.. إحنا لقينا إن الظرف غير مناسب لنزول أغنية عملاق وقررنا تأجيلها لبكرا الساعة 6 مساءً احتراما وتقديراً لهذا الظرف".

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".