عادل إمام ينعى محمود ياسين بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان عادل إمام عن حزنه لرحيل الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وشارك "الزعيم"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صور تجمعه بالراحل، وعلق: "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة، اللهم أغفر له وارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".