أحمد عز ناعيًا محمود ياسين: خالص عزائي لأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أحمد عز الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وغرد "عز"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لأسرة الأستاذ محمود ياسين، ربنا يغفرله ويرحمه".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".