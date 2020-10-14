السقا ناعيًا محمود ياسين: أستاذي الكبير وأجمل القلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان محمود ياسين الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وغرد "السقا"، عبر "تويتر"، بصورة تجمعه بالراحل من فيلم "الجزيرة" الذي أنُتج عام 2007، وعلق: "البقاء لله، الأستاذ الكبير والأب، وأجمل القلوب، أستاذي محمود ياسين، رحمة الله عليك، وخالص عزائي للاسرة ربنا يصبرنا على فراقك".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".