فتى أحلام جيل كامل.. كيف نعى نجوم الفن الراحل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الصدمة شكلها خبر رحيل الفنان الكبير محمود ياسين في الوسط الفني، تاركًا إرثًا فنيًا حافلًا بالعديد من الأعمال التي حفرت اسمه كواحد من عمالقة الفن، وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين نعوا محمود ياسين:

هند صبري

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الفنان الراحل عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "فقدنا نجما عربيا من طراز خاص شرفت بالعمل معه في الجزء الأول من فيلم الجزيرة وسبقني في منصب سفير برنامج الأغذية العالمى ورحلة عطائه أثرت في الكثير من الأجيال العربية.. وداعا محمود ياسين وخالص العزاء لأبنائه عمرو ورانيا محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة".

آسر ياسين

حرص الفنان آسر ياسين على نعيه أيضًا من خلال خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، إذ نشر صورته وطالب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

منة شلبي

الفنانة منة شلبي أعربت عن حزنها لرحيل "ياسين"، من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "مشوار طويل من العطاء والاحترام والاحتراف، أب ومعلم بشوش وخلوق، مسيرة طويلة من العطاء والأفلام والأعمال نادرًا أن تتكرر، أفلام مهمة ومشوار فني مهم، الزمن الجميل يفارقنا بكامل الأسى أنعي أسرة الأستاذ محمود يس، انا لله و انا اليه راجعون".

إلهام شاهين

ونعت الفنانة إلهام شاهين الراحل أيضًا من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "البقاء لله، فقدنا نجم كبير وشخصية عظيمة، الفنان محمود ياسين، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله، خالص التعازي لزوجته الفنانة العزيزة شهيرة، وابنه عمرو وابنته رانيا، ربنا معاكم و يصبركم على فراقه، كان فنان وإنسان محترم، قدم لنا أعمال عظيمة ستظل خالدة".

نادية الجندي

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كما نعت الفنانة نادية الجندي الفنان الراحل من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "فقدت مصر والعالم العربى قيمة وقامة كبيرة بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير محمود ياسين، فنان لا يعوض ولن يتكرر أنجح افلامي كانت معاه، وأحلي كواليس وعشرة بنا فنان جميل لن يتكرر، قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعة على الشاشة".

هالة صدقي

وأعربت هالة صدقي عن حزنها لوفاة "ياسين"، وقالت عبر حسابها بـ"إنستجرام": "وأنا طفلة كان حلم حياتي اني أشوفه على الحقيقة ولما جاءت الفرصة للتصوير معاه في مسلسل الأفيال لم أصدق أني أقف أمام غول التمثيل ، رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات الله يرحمه فقدنا رمز مهم".

نانسي عجرم

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حرصت ايضًا على نعي الفنان الكبير محمود ياسين، إذ كتبت عبر "تويتر": "محمود ياسين، تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير، كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي".

إليسا

ونعت إليسا الفنان الراحل من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "مؤلم جدًا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين، نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم، أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

هيفاء وهبي

كما حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على نعي "ياسين"، عبر "تويتر"، قائلة: "وداعا الفنان الكبير محمود ياسين، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، خالص عزائي لعائلته ولكل محبيه، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".