بالفيديو..أصالة ترقص مع تامر حبيب ورامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أصالة وهي ترقص وتغني مع الفنان رامي صبري على أنغام أغنيته "حياتي مش تمام". وفي نفس الحفل شاركت بالرقص والغناء مع السيناريست تامر حبيب والفنان أحمد سعد، وغنت "ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقي". وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، إذ يضم 20 أغنية.

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