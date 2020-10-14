منة بدر تيسير تنعى زوج خالتها محمود ياسين: 30 سنة في حضنك مشوفتش غير الدلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة منة بدر تيسير، على نعي زوج خالتها الفنان الكبير محمود ياسين، من خلال رسالة مؤثرة كتبتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، أعلنت فيها عدم تصديق خبر الوفاة: أنا مش مستوعبة.

وأضافت "منة": "ولا عايزه استوعب، طول عمرك حسك حولينا طول عمري، أبويا الثاني (بابي حمودة) اللي بشوف منه كل حنان وعطاء وحنيه وعلمتنا كلنا حاجات كتير، بقالي ٣٠ سنة في حضنك مشوفتش منك غير دلع وبس والله وبس، عمرك ما زعلتنا ولا عمري حتي سمعت صوت زعيق ليك".

تابعت: "ضهرنا اتكسر ومبقناش لينا حد، أنت حب وحنان وطيبة وفخر لينا، اللي مات مش بس فنان كبير والعظيم وكمان إنسان عظيم كان الملاك البلسم اللي كان عندي بكل الرجال انت الأب وخال والعم والجد كل حاجة.. صوت مصر مات".

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وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

حمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".