تراند اليوم : وفاة "طاهر مصطفى".. غنى لكبار المطربين وختم مشواره بالعمل في الملاهي الليلية

توفي المطرب المصري، طاهر مصطفى، الذي اشتهر خصوصًا في حقبة التسعينات بأدائها العديد من الأغاني لكبار المطربين وقتذاك.

وكتبت صفحة باسم "المطرب رشاد" على موقع "فيسبوك": "لاحول ولا قوة إلا بالله الأخ والصديق الفنان النجم /طاهر مصطفى في ذمة الله والدفن بمقابر الغردقة بعد قليل".

وقدم طاهر في مرحلة الطفولة، أربعة ألبومات أعاد فيها تقديم أغاني لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، لكن توقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة.

ولم يرجع صوته كما كان، حتى بعد عدة محاولات مع أغاني فريد الأطرش، لكنها لم تكن في قوة ونجاح والأهم انتشار أغانيه التي قدمها في فترة الطفولة، فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية حتى وفاته.



