تراند اليوم : سحر.. وخيانة زوجية.. إعلامية شهيرة ترد على اتهامات المشاهدين

أثارت الإعلامية المصرية، دعاء فاروق، الجدل بحلقتها التي أذيعت مؤخرًا وتتحدث فيها متصلة عن قيامها بعمل سحر للتفرقة بين زوجين، وإقامتها علاقات مع رجال آخرين بعد زواجها من الرجل الذي قامت بعمل السحر له.

وكانت المتصلة قالت إنها أجرت سحرًا لرجل كي تأخذه من زوجته، وبالفعل نجحت في ذلك وطلق زوجته وتزوجها خلال أيام، عاشت معه أيامًا رغيدة وأنجبت منه توأمًا، ولكن فجأة هجرها دون سبب معلن.

وأشارت إلى أنها عندما ذهبت للشخص الذي عمل لها السحر: "قالي اتفك لوحده من عند ربنا، وعشان كدخ مبقاش طايقني ولا طايق العيال".

كما اعترفت المتصلة بأنها كانت على علاقة آثمة برجال آخرين عبر الهاتف فقط خلال زواجها، قائلة: "وخايفة يكون جوزي عرف ولا شك فيا ولا قرر إنه يبيعني عشان كده، وخايفة يفضحني قدام الأولاد".



أضافت: "المشكلة إنه كل ما أطلب منه فلوس أو أي حاجة للأولاد أو ليا بيعملها على طول من غير تردد، لكن المشكلة أنه مبيشوفش الأولاد خالص خايفة يكون شاكك أنهم مش ولاده". وردت دعاء على المتصلة: "وهم فعلًا دول ولاده يا أم محمد ولا لا؟".

Advertisements

وبعد أن أثارت الحلقة جدلاً واسعًا وشكوكًا بين المتابعين حول "فبركتها" ردت مقدمة برنامج "اسأل مع دعاء" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "لم أكن اتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة إياها بتاعت السحر للست إياها.. منهم من قال وهو واثق قوى إننا مفبركين المكالمة.. وهو الشيء الذى لم يحدث وربنا عالم ويحاسبني علي مدى صدقي من عدمه.. ثم أنا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة جبارة مش هعرف اعمل السيناريو الجبار المذهل ده.. كنت اطلعها ندمانة طيب عشان يبقي الموضوع دراماتيكي مؤثر، ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وافيهات اكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".

وأضافت: "أما بخصوص الريأكشنات.. فأنا مش قادرة أفهم هي كان فيها ايه عشان يحصل كم ردود الأفعال الرهيب حواليها بالشكل ده، لدرجة إن الناس فرغوها وعملوها ستيكرز وايموجيز وصحيت لقيت كل الناس باعتينهالي، مشكرين علي كل هذا الاهتمام بالحلقة اللي تعدت السبع ملايين مشاهدة في أقل من يومين، الغريب هو كمية القصص الحقيقية من ناس أعرفهم شخصيا اللي اتعملهم سحر وبعتوا حكوا لي وقائع عجب العجاب، شكلنا هنكمل الملف ده لان فيه مصايب كتير".

وختمت دعاء رسالتها بالتوجه للمتصلة قائلة: "أخيرا.. نداء لأم محمد يا رب تتوبي بجد.. لأن لو موصلكيش بعد كل ده إنك عاملة مصيبة سودا ولازم تندمي ندم عمرك يبقي الناس عندهم حق يشنوا عليكي وعلي اللي زيك كل الهجوم ده".

