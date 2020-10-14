زارا ماكديرموت تعترف: نادمة على التخلي عن خطيبي وأتمنى إستعادة حبه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - يتطلب الإعتراف بأخطاء الحب المسببة لهجر شريكنا العاطفي وربما الأبدي لنا شجاعة نفسية جبارة،وأثبتت بطلة "جزيرة الحب" الممثلة الشابة زارا ماكديرموت باعترافاتها الأخيرة حول خطيبها السابق الممثل البريطاني سام تومسون أنها شجاعة جداً ولا تنكر أخطاء ماضيها العاطفي وتتمنى إصلاحها لإعادة الحب الكبير الذي مضى ورحل عن حياتها.

حيث أبدت مؤخراً نجمة مسلسل «جزيرة الحب»، زارا ماكديرموت ،البالغة من العمر"23 عاماً" ندمها وأسفها للتخلي عن خطيبها الممثل البريطاني سام تومسون ، البالغ من العمر"28 عاماً"، مؤكدة أنها تتمنى لو استطاعت إعادة عقارب الساعة للوراء لكي تعيده إليها مرة أخرى.



عدم إخلاص زارا لخطيبها السابق تسبب بفسخ خطوبتهما

زارا ماكديرموت وسام تومسون



وقامت زارا ماكديرموت ببث مقطع فيديو مجمع للقاءاتها السابقة مع خطيبها السابق الممثل سام تومسون (28 عاماً)، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"،ومعظم المشاهد المصورة تمت إبان ارتباطهما معاً الذي استمر 16 شهراً، قبل أن تعترف أنها لم تكن مخلصة له، ما دعاه إلى هجرها وفسخ خطوبته معها.

ويبدأ الفيديو بإهداء رومانسي من زارا إلى حب حياتها كما كتبت ببدايته: "إلى حب حياتي، أريدك أن تعرف كم أحبك، هذا الفيديو سيخبرك لماذا".

ويتضمن مقطع الفيديو الرومانسي الذي يوثق علاقتهما العاطفية الدافئة على ذكريات مصورة للحبيبين في مناسبات مختلفة، من بينها: احتفالهما بعيد ميلاده السابق، ولحظات من المرح والرومانسية والهمسات والنظرات خلال تناولهما طبق لحم ستيك وقدرته على إضحاكها في سيارته،ونزهاتهما السياحية البحرية،وكيف توقظه من النوم بالبوق البلاسيتكي الصغير،وملاعبته الحنونة لكلبه في الحديقة قبل أن تنقطع العلاقة بينهما تماماً.

وحصد مقطع الفيديو على مليون و300 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط.



بعد رحيله اكتشفت أنه حب حياتها الحقيقي

زارا ماكديرموت وسام تومسون



وواصلت زارا اعترافاتها فقالت: إنها تعرف إنها سببت له كثيراً من المعاناة والألم والغضب، ولكنها اكتشفت أنها ما زالت تحبه، وأنه الحب الحقيقي في حياتها، وتتمنى لو صفح عنها وعادت الرومانسية بينهما .

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أخطاؤها جعلتها أكثر نضجاً

زارا ماكديرموت



وأشارت زارا إلى أنها تعلمت من أخطائها، وأصبحت أكثر نضجاً بحيث أصبحت تفكر بعقلها مع قلبها من دون تسرع أو تهور، منوهة بأنها تريد أن تجبر قلب خطيبها وحبيبها السابق سام تومسون المكسور، وتعيده وترتبط به ثانية، لأنها تعتقد أنه حب حياتها، ولن تستطيع أن تعوضه.

وختمت اعترافاتها لسام تومسون قائلة له: اشتقت لك،أحبك أكثر فأكثر كل يوم.

وأشاد الكثير من متابعيها بشجاعتها في الإعتراف بأخطائها مع خطيبها سام تومسون،وضعفها العاطفي تجاهه،وتمنيها أن يعود إليها من جديد وللأبد،وتلقت مئات التعليقات المتأثرة من متابعيها في "أنستغرام"،واعترفت إحداهن إن الفيديو أبكاها جداً،وقالت صديقة لها:أنا فخورة جداً بك،ووراؤك بكل خطوة،بينما تفاءلت أخرى بتعليقها: " أمنحيه الوقت..إذا كان من المفترض أن يكون فسيكون".

واعترفت متابعة قائلة: " نحن جميعاً نرتكب أخطاء،ويتطلب الإعتراف بذلك الشجاعة والصدق،أحسنت".

وتمنت متابعة،أن" يغفر سام أخطاء زارا" ،و"إنها متأكدة أنه يحبها".

يشار إلى أن زارا رغم مضيّ أشهر على انفصال سام تومسون عنها،وفسخه خطوبتهما،مازالت تضع صوره الرومانسية معها لليوم،ولم تحذف أي صورة له إطلاقاً.

فهل سيتأثر سام بندمها،ويعجب بشجاعتها،ويغفر لها أخطاءها تجاهه ويمنح قلبيهما وحبهما فرصة ثانية؟

الأيام القادمة ستكشف جديد علاقتهما إن كانت قد انتهت فعلاً أم سيمنحها سام تومسون الحياة مجدداً في حياته.

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