فيديو..آخر تكريم لم يحضره محمود ياسين

فقد الفن المصري والعربي، قامة فنية كبيرة برحيل عملاق الشاشة الفنية محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، تاركاً خلفه إرثا فنيا كبيرا، ومكتبة فنية ضخمة، ستظل مصدر إهام لكل جمهوره ومحبيه من مختلف الأعمار.

حصل الراحل محمود ياسين على آخر تكريم

له من خلال مهرجان الزمن الجميل، في دورته الرابعة من العام الماضي المقامة في لبنان، حيث تم تسليم الجائزة الخاصة به لزوجته الفنانة شهيرة، التي شكرت رئيس المهرجان هراتش سبغزريان على التكريم، وأوصلت لإدارة المهرجان سعادة ياسين بهذا التكريم وعدم استطاعته الحضور لوضعه الصحي آنذاك.

حرص المهرجان في هذه الدورة، على تكريم كوكبة فنية كبيرة من أبرز نجوم الفن المصري، أبرزهم"نادية الجندي، سميحة أيوب، عفاف شعيب، لبنى عبد العزيز".

يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الأـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".