نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". نشرت إسعاد صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:" في أمان الله يا أستاذ، سلم عالحبايب". Advertisements يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس للراحل محمود ياسين: سلّم على الحبايب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.