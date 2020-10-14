عادل إمام ينعى محمود ياسين بهذا الدعاء

نعى الزعيم عادل إمام، وفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ‎" البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين.. ‎خالص العزاء للاسرة الكريمة.. ‎اللهم اغفر له ارحمه و ادخله في جناتك و صبر

اهله "

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ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أعمال فنية مميزة أسكنت أذهان المصريين حتي هذه اللحظة .