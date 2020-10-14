سوسن بدر تنعى محمود ياسين

قدمت الفنانة سوسن بدر، تعازيها للراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت سوسن صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:"ان لله وان اليه راجعون الله يرحمك الفنان الكبير والرجل المحترم الاستاذ محمود ياسين ويلهم أهله الصبر والسلوان". لله وان اليه راجعون الله يرحمك الفنان الكبير والرجل المحترم الاستاذ محمود ياسين ويلهم أهله الصبر والسلوان". يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الأـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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