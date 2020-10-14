مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعى الفنان الكبير محمود ياسين

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان الكبير محمود ياسين الذي يعتبر أهم علامة في تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية علي مدار اكثر من نصف قرن.

ظهر الفنان الكبير محمود ياسين في

مشاهد محدودة في فيلم شيء من الخوف قبل ان يقوم ببطولة فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع العظيمة شادية والمخرج الكبير حسين كمال ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية التي كان نجمها الأول في السبعينات والثمانينات.

وكان مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد احتفي بالفنان الكبير حيث اهدي له دورته الحادية والثلاثين عام 2015 التي حملت اسم الفنان الكبير رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين بقدر ماقدم من عطاء واخلاص لفنه ووطنه وانا لله وانا اليه راجعون.