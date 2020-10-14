شكرًا لـ الفن الراقي.. المصريون ينعون الراحل محمود ياسين

نصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سرادق عزاء لوفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وبكلمات حزينة، نعى الجمهور الراحل الفنان القدير محمود ياسين، بعد أن ترك أعمال فنية تخلد للأجيال القادمة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

واصطحب الجمهور خلال تعزيتهم للراحل محمود ياسين، صورًا وفيديوهات لعدد من أعمال الراحل الفنية والتي

أسكنت أذاهان المشاهدين على مر السنوات الماضية .

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وأعرب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي، عن حزنه بفقدان الراحل محمود ياسين، قائلًا:"الفنان يعيش و عمره يطول بالأماني الطيبة و الامنيات الحلوة التي تأتي من قلوب الناس الذين يحبونه و يُقدرونه

و تتمنى له الحياة و السعادة ، شكرًا للناس الطيبين على كل ما يبذلونه من جُهد و من محبة ، لأنها مثل الروح لكل فنان ، شكرًا " .

وقال أخر، :"أسطورة من أساطير السينما العربية التي تذكرنا بالزمن الجميل وبالعصر الذهبي للفن محمود ياسين.. شكرا لعطائك ولإخلاصك لفنك ولجمهورك".

ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أعمال فنية مميزة أسكنت أذهان المصريين حتي هذه اللحظة .