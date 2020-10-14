بصورة ضاحكة.. عادل إمام ينعى محمود ياسين

نعى الفنان الكبير عادل إمام، الراحل محمود ياسين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر إمام صورة تجمعه مع الراحل، وقدم تعازيه، قائلاً:" البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمة

اللهم اغفر له ارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله ". ياسين، خالص العزاء للأسرة الكريمةاللهم اغفر له ارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله ". يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز ال79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة. اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز ال79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة.

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