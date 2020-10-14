تركي آل الشيخ ناعياً محمود ياسين: فقدنا رمزاً عربياً أعطى الكثير

قدم المستشار تركي آل الشيخ، واجب التعازي، في الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". نعى تركي الفقيد، قائلاً:"انتقل الى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين عزائي الحار ل عائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق ... فقدنا رمزاً عربياً أعطى الكثير". ياسين عزائي الحار ل عائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق ... فقدنا رمزاً عربياً أعطى الكثير". Advertisements يذكر أن محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الأـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة. اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الأـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة.

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