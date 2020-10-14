"راعي شعور الغلابة".. رد مستفز لـ محمد رمضان على منتقدي استعراض سيارته الفارهة

رنا صلاح الدين - تعرض النجم محمد رمضان، لانتقادات بعدما نشر فيديو استعرض فيه سيارته الفارهة وهاتفه المصنوع من الذهب.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا صباح الخير.. ثقة في الله نجاح".

وطالب أحد متابعي رمضان بمراعاة شعورهم بسبب استعراضه لسياراته، قائلًا:"يا فنان راعي شعور الناس الغلابة وبلاش العربيات الجامدة دي.. سبحان العاطي الوهاب"، ليرد رمضان قائلًا:"اختر لي عربية أروح بيها شغلي.. بس بلاش كارو عشان ميحصلش زحمة في الشارع".

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محمد رمضان

وطالبه متابع آخر بالإقلاع عن التدخين، حيث كتب:"ياريت تبطل تدخين من فلسطين"، ومازحه رمضان قائلًا: "حاضر هبطل من فلسطين وهدخن على خفيف من مصر".

على صعيد آخر يحضر الفنان محمد رمضان، حاليا لمسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج محمد سلامة.

يذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا وردود أفعال قوية من قبل الجمهور.