فيديو| بعد إعلان إصابته بـ"كورونا".. محمود الليثي: "النفس ده أغلى من أي حاجة"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان محمود الليثي، عن إصابته هو وزوجته ووالدته بفيروس كورونا "كوفيد19".

وقال الليثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc":"أنا كويس جدا الحمدلله، خاصة أن الأعراض جاتلي مش بقوة لكن زوجتي ووالدتي عندهم مشكلة في التنفس فالموضوع صعب بالنسبة ليهم".

وأضاف:"اتمنى من الناس تدعيلهم، وهما حاليًا في عزل منزلي.. وان شاء الله هتعدي".

وتابع حديثه قائلًا:"النفس ده غالي أوي أغلى من أي حاجة ولا فلوس ولا اي حاجة .. النفس اللي بيدخل وبيطلع تلقائي ده أهم حاجة"، موجهًا الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

Advertisements

وكان قد كشف محمود الليثي، أنه أصيب بالفيروس منذ أكثر من 10 ايام، لافتا إلى أنه حالته مستقرة حاليا بينما والدته وزوجته حالتهما غير مستقرة، وطلب لهما الدعاء.

الليثي كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام وحالتي مستقره الحمد لله".

وأضاف: "بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمود الليثي عرض فيلمه الجديد "حظر تجول"، وهو بطولة النجمة إلهام شاهين.