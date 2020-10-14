بعد تصريحاته الأخيرة.. عمرو دياب يشكر إبراهيم عيسى

رنا صلاح الدين - حرص النجم عمرو دياب، على توجيه رسالة شكر، للكاتب إبراهيم عيسى، بسبب تصريحات الأخير عنه.

وكتب الهضبة تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إلى الأستاذ ابراهيم عيسى، كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري".

وأضاف:"أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة، كل الشكر والتقدير أستاذي ابراهيم عيسى".

عمرو دياب

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وكان قد قال إبراهيم عيسى، في تصريحاته أن عمرو يعتبر من أنجح الفنانين منذ نشاة الفن فى مصر، مؤكدًا:"يجمع ما بين الفطرة والفطنة، وعمرو دياب تجربة موسيقية أشمل شاملة الغنا جواها".

وأضاف:"عمرو دياب مخلص للغاية لثقافة البحر، رغم أنه ترك بورسعيد وجاء للقاهرة، وعمرو دياب اغانيه تعزف فى 125 دولة فى العالم، دا معناه أنه قدر أن يتشرب تجارب الآخرين، من أول الموسيقى اللاتينية، وهو مثقف عظيم موسيقيا، وقدر يتشرب الموسيقى العالمية، ويعمل مزيكا العالم كله يستوعبها ويغنيها، بالانتشار والذيوع والجوائز، عشان كده عمرو دياب أكثر مطرب مصرى عربى حصل على جوائز عالمية، لأنه الأكثر قدرة على التواصل وتعايشا مع الثقافات الموسيقية فى العالم".

وتابع:"عمرو دياب عقلية نقدية، لايقبل المتعارف عليه، لهذا يجدد فى الموسيقى بطريقته ومنهجه ويقرأ فى التاريخ بشكل منظم وواعى وموضوعي".

واحتفل الهضبة بعيد ميلاده الـ59 يوم 11 أكتوبر، وحرصت زوجته على توجيه رسالة رومانسية له، حيث نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ضم الكثير من الصور التي جمعتها بعمرو دياب، على أنغام أغنيته الأخيرة "أماكن السهر".