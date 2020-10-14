هالة صدقي ناعية محمود ياسين:"رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة هالة صدقي، عن حزنها الشديد بسبب وفاة النجم محمود ياسين، الذي فارق الحياة صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ونشرت هالة، صورة للنجم الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقت قائلة:"وأنا طفلة كان حلم حياتي إني أشوفه على الحقيقة ولما جات الفرصة للتصوير معاه في مسلسل الأفيال لم أصدق إني أقف أمام غول التمثيل".

وأضافت:"رحل فتى أحلام جيل كامل من البنات الله يرحمه فقدنا رمز مهم الله يرحمه".

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وأعلن خبر الوفاة نجله عمرو محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

الفنان محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.