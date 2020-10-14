شريهان تودع محمود ياسين بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - نعت النجمة شريهان، الفنان القديرمحمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ونشرت شريهان صورة جمعتها بالفنان الراحل من أحد المهرجاناتـ وعلقت عليها عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" انا لله وانا اليه راجعون محمود ياسين".

شريهان

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وأعلن خبر الوفاة نجله عمرو محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وكشف عمرو عن المرض الذي أودى بحياة والده، حيث قال إنه رحل عن دنيانا إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، نافيًا إصابته بفيروس كورونا.

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.