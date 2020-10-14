فيديو| أصالة تتناسى أحزانها بعد الطلاق بوصلة رقص مع تامر حبيب ورامي صبري

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لعددًا من النجوم في أحد المناسبات.

وظهر في الفيديو النجمة السورية أصالة نصري وهي تغني وترقص مع صديقها المطرب رامي صبري على عددًا من أغنياته الجديدة منها "حياتي مش تمام" و"خطيرة".

كما ظهرت أصالة في الفيديو أيضًا وهي ترقص وتغني مع السيناريست تامر حبيب على أنغام "ملطشة القلوب"، للمطرب مصطفى شوقي، وذلك في تواجد أيضًا المطرب أحمد سعد.

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وجاءت تعليقات أغلب المتابعين بأن أصالة في حالة غير طبيعية، حيث كتبوا:" اصاله فيها شي مو طبيعي، شكلك متقلة، ليه كدا يا اصاله، أصالة مو طبيعية، بتدور على الطبطبة"، وآخرون علقوا:" كورونا بتحتفل معاهم ، شو اخبار كورونا في مصر".

على جانب آخر كان قد وجه خالد الذهبي، نجل النجمة أصالة نصري، رسالة إلى طليق والدته المخرج طارق العريان، بطريقة غير مباشرة، اعتبره البعض أنه هجوم عليه.

وفاجئ خالد الجمهور بنشر صورة ظهر من خلالها مع والدته وأخويه التوأم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا:" أخبرني هل تقضي وقت كاف مع عائلتك لأن الرجل الذي لا يقضي وقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجل حقيقي.

وأضاف:"أعلم أن هذا هو الاقتباس المفضل من فيلمك المفضل لذلك اصنع لي معروف وأعد مشاهدته مرة أخرى آه وشيء آخر أيضا املأ هذه الفجوة سريعا من أجلي".