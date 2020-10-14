رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية منة بدر تيسير، الفنان محمود ياسين، ونشرت صورة تجمعهما، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام". منة عبرت عن صدمتها الشديدة لرحيل محمود ياسين، بقولها: "أنا مش مستوعبه ولا عايزه استوعب.. طول عمرك حسك حولينا طول عمري. ابويا الثاني (بابي حموده) اللي بشوف منه كل حنان وعطاء وحنيه وعلمتنا كلنا حاجات كتير". وأضافت: "بقالي ٣٠ سنه في حضنك مشوفتش منك غير دلع وبس والله وبس.. عمرك ما زعلتنا ولا عمري حتي سمعت صوت زيق ليك.. ضهرنا اتكسر ومبقناش لينا حد.. انت حب وحنان وطيبه وفخر لينا". Advertisements واختتمت كلامها، بقولها: "اللي مات مش بس فنان كبير وعظيم وكمان انسان عظيم كان الملاك البلسم اللي كان عندي بكل الرجال انت الأب والخال والعم والاجدو وكل حاجه راحت.. صوت مصر مات". يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين هو زوج خالة الفنانة منة بدر تيسير، حيث أنها ابنة شقيقة الفنانة شهيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر منة بدر تيسير لمحمود ياسين: ٣٠ سنة في حضنك مشوفتش غير دلع.. تعرف على صلة قرابتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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