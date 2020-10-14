حشيش "الأسطورة" يضع محمد رمضان في ورطة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد رمضان أنه تم الزج باسمه في خبر بصفحة الحوادث حول ضبط تاجر مخدرات وبحوزته مخدر حشيش أطلق عليه اسم "الأسطورة".

رمضان كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي".

وأضاف: "شكراً إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود انواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال و نمبر وان و نسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الاسماء اللي بدأت أخاف منها #تحيامصر".

محمد رمضان

و"الأسطورة" هو اسم مسلسل قدمه محمد رمضان في شهر رمضان عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.